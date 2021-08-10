ДТП произошло поздно вечером 9 августа на 109 километре трассы М-7. В Петушинском районе у поворота на поселок Вольгинский столкнулись два большегруза. По предварительной информации ГИБДД,

ДТП произошло поздно вечером 9 августа на 109 километре трассы М-7. В Петушинском районе у поворота на поселок Вольгинский столкнулись два большегруза. По предварительной информации ГИБДД, 28-летний водитель лесовоза допустил столкновение с попутной фурой. От удара кабину грузовика с бревнами деформировало – в ней оказался зажат 33-летний пассажир. Пострадавшего извлекали сотрудники МЧС при помощи специальных