Росздравнадзор и Роспотребнадзор провели проверки препарата и его эффективности. Ведомства пришли к выводу, что вакцина может храниться дольше, чем предполагалось.

Во Владимирской области продлили срок годности просроченных вакцин от коронавируса. Об этом рассказал глава депздрава Артём Осипов.В начале августа в соцсетях был опубликован пост с фотографией, который сопровождался информацией о том, что владимирцам вводят инъекции, срок годности которых закончился ещё по весне. В эфире ЦУРа директор департамента здравоохранения назвал историю информационным вбросом.«Росздравнадзор и Роспотребнадзор провели проверки препарата и его эффективности. Ведомства пришли к выводу, что вакцина может храниться дольше, чем предполагалось. Издан соответствующий приказ. Ей можно смело прививаться», - подчеркнул госслужащий.