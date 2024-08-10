Добиться декретных женщине помогли прокуроры.

Жительница Коврова столкнулась с проблемой при получении положенного пособия по беременности и родам, о чём в субботу, 10 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Работающая в детском саду №10, женщина ожидала, что образовательное учреждение передаст данные о её декретном отпуске в социальный фонд 5 июня. Однако руководство детсада не предоставило все необходимые документы.Несмотря на неоднократные обращения к работодателю с просьбой дополнить пакет бумаг, он не предпринял действий для их отправки. В результате прокуратура была вынуждена вмешаться в ситуацию. В отношении ответственного лица было инициировано дело об административном правонарушении. Лишь после этой меры женщине удалось получить причитающиеся ей выплаты.