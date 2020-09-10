Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на слова главы Госдепа Майка Помпео о том, что на Алексея Навального совершили атаку по прямому указанию высших чинов. ..

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на слова главы Госдепа Майка Помпео о том, что на Алексея Навального совершили атаку по прямому указанию высших чинов. Песков отметил, что данное заявление искажает реальность и является некорректным.Чиновник подчеркнул, что российская сторона заинтересована в выяснении всех обстоятельств инцидента. Стоит отметить, что Германия, судя по последним новостям по релевантной теме, не планирует проводить двустороннее расследование, пишет .