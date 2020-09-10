Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Суздальская межрайонная прокуратура выявила грубые нарушения законодательства об охране труда в деятельности ряда транспортных предприятий АО «Суздальское АТП» и ДАО «Суздальское ГАТП».В транспортных предприятиях водители допускались к исполнению трудовых обязанностей без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования. Руководителям организаций внесены представления, в которых межрайонная прокуратура потребовала от работодателей устранить выявленные нарушения трудовых прав, взяв ситуацию на контроль. Кроме того, в отношении виновных должностных лиц возбуждены производства по делам об административных правонарушениях. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.