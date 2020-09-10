В современной российской армии удалось полностью изжить дедовщину, заявил замминистра обороны Андрей Картаполов. В каждой военной части работа с призывниками ведется в полном соответствии с уставом. Политолог Алексей Мухин рассказал, как отечественная армия смогла избавиться от этого порока.

В современной российской армии удалось полностью изжить дедовщину, заявил замминистра обороны Андрей Картаполов. В каждой военной части работа с призывниками ведется в полном соответствии с уставом. Политолог Алексей Мухин рассказал, как отечественная армия смогла избавиться от этого порока.В каждой военной части, где есть солдаты-срочники, работа с личным составом ведется тщательным обращом, в полном соответствии с приказами и установками начальства. Никакой "самодеятельности" не допускается."Суть приказов давно очевидна: "дедовщине" – нет", – политолог Алексей Мухин в своей колонке на сайте "Независимой газеты".Именно это имел в виду Картаполов, когда говорил об обстановке в войсках на международном форуме "Армия – 2020".И в отличие от советских времен, проблема эта не замалчивается. Глава Минобороны и другие руководящие лица военного ведомства периодически затрагивают этот вопрос, признают наличие проблемы и говорят о том, как она решается.Как тут не вспомнить недавнее "дело Шамсутдинова". Но это скорее исключение, причем рассматривалось произошедшее максимально открыто. Всю систему контроля за служебными отношениями в войсках произошедшее с рядовым характеризовать не может, отмечает Алексей Мухин."Повышенное же внимание к этому действительно вопиющему инциденту, повлекшему жертвы, со стороны т.н. либеральных СМИ, объясняется тем, что других инцидентов, заслуживающих внимания, давно уже не было, и для тех журналистов, которые пытаются накрутить "болезненную тематику", это был, простите, самый настоящий подарок", – уверен эксперт.Смакование подобных тем и их поиск – именно этим занимаются те, кто заинтересован в ослаблении российской армии и деморализации ее личного состава, подчеркнул аналитик.Мухин считает, что те, кто критически относятся к высказыванию замминистра обороны, просто не могут поверить в возможность полного искоренения дедовщины в нашей армии. Эти люди уверены, что неуставных взаимоотношений не может не быть, поэтому пытаются привести хоть какие-то доказательства, пишет политолог.Отсутствие фактов дедовщины в наших войсках некоторые объсняют тем, что, дескать, в казармах запретили смартфоны. Мухин назвал такой подход критиков лживым и предвзятым."Запрет современных смартфонов, обладающих уникальными "шпионскими" возможностями, произошёл с целью предотвращения утечки секретной информации, выявления локации военнослужащих и военных объектов, а также с целью не допустить воздействия на личный состав эффективной пропаганды противника", – пояснил эксперт.При этом скептики забывают, что скрыть факт дедовщины не удастся при всем желании.А одной из причин снижения количества фактов неуставных взаимоотношений аналитик назвал снижение срока службы с двух лет до одного года."В одном призыве находятся солдаты примерно одного возраста, и они просто не успевают "заматереть" до такой степени, чтобы реализовать все эти известные элементы субкультуры, ставшие популярными благодаря фильмам о срочной службе, на следующем призыве", – отметил Мухин.Повлияло на ситуацию и восстановление воспитательной работы с личным составом. "Так что, по моему, не так уж был неправ замминистра обороны Андрей Картаполов, который как раз и курирует в Российской Армии вопросы воспитания личного состава", – резюмировал Мухин.