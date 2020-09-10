На выборах жители региона должны определиться с новым руководителем.

Завтра в 8 утра начинается голосование, которое продлиться до 13 сентября включительно. КАк и в дргуих регионах, они станут последней крупной серией муниуипальных и областных выборов перед думской кампанией. В Костромской облатси будут выбирать нового губернатора.В избирательной комиссии зарегистрировались десять кандидатов, но только пять прошли все проверки и собеседования.Действующий губернатор, Сергей Константинович Ситников от объединения «Костромское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».Валерий Петрович Ижицкий, «КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».Георгий Георгиевич Тащиев, «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Костромской области».Руслан Владимирович Федоров, «Костромское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России».Александр Николаевич Плюснин, «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области».Напоним, что выборы губернаторов пройдут в 20 регионах, в 18 из них они будут прямыми. Всего же в 83 регионах проведут 8700 выборов разного уровня.