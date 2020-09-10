Директора ООО «СКН-Сфера» подозревают в получении особо крупного коммерческого подкупа.

Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность директора ООО «СКН-СФЕРА», связанная с коммерческим подкупом, совершенным в особо крупном размере.По версии Управления ФСБ России по Владимирской области, директор, располагая информацией о том, что в июле 2020 года комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации округа Муром объявлено о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды одного из земельных участков, а также зная о намерении одной из коммерческих организаций Мурома принять участие в открытом аукционе, сообщил руководителю указанной фирмы контрагента о своей готовности отозвать заявку ООО «СКН-СФЕРА» за денежное вознаграждение.В августе представитель фирмы, опасаясь конкуренции, передал предприимчивому коммерсанту 8 миллионов рублей. В этот же день заявка ООО «СКН-СФЕРА» на участие в открытом аукционе была отозвана.На основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов, СУ СК России по Владимирской области в отношении директора возбуждено уголовное дело. В настоящее время в его отношении избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.