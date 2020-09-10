Парк после реконструкции обещали открыть в сентябре.

В четверг, 10 сентября, активные жители микрорайона Доброе проверили, как идет реновация парка «Добросельский». Работы начались второго июня этого года. Подрядчикам были высказаны замечания, которые они устранили. Также по желанию граждан они максимально сохранили деревья. Активисты оценили безопасность игрового городка и физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа - стадион, беговые дорожки, баскетбольную площадку, мини-футбол и теннис, площадки воркаута, комплекс силовых тренажеров.Стоит отметить, что в парке построили сети водоснабжения, канализационные и ливневые сети, стационарный туалет Появилась и новая система освещения с уличными торшерами и светодиодными светильниками.Готовы радиальные аллеи, цветочные клумбы, навесы для отдыха, лавочки и урны, специализированная площадка для выгула и тренировок собак Представители инициативной группы граждан остались довольны течением работ.Когда они с Ларисой Пышониной оценивали новую освещенную велодорожку, родилась идея использовать ее зимой как лыжню.Начальник отдела контроля и технического надзора за объектами благоустройства управления ЖКХ администрации города Владимира Павел Богов рассказал, что все работы, предусмотренные на первом этапе реновации парка «Добросельский», выполнены до 1 сентября. Но на сэкономленные средства теперь продлевают велодорожку вдоль Суздальского проспекта дальше, вдоль улицы Юбилейной. Таким образом, она протянется почти на километр. На всем протяжении устанавливают фонари.