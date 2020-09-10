Въехать во Владимир со стороны Юрьева-Польского стало проблемой.

Въехать во Владимир со стороны Юрьева-Польского стало проблемой. Из-за низкой пропускной способности перекрестка люди вынуждены длительное время простаивать в пробках. Они просят областные и городские власти организовать дорожное движение на пересечении Пекинки и улицы Горького. Но пока их выслушал только наш корреспондент Александр Сыпченко.Утро или вечер, все равно, на этом перекрестке всегда «слоу мо». Или иначе - медленное движение. Закрытие левых поворотов на трассе М-7 значительно увеличило нагрузку на светофорном объекте на Содышке. Теперь он напоминает одну большую пробку. Жительница села Богослово Анастасия Кучерова каждое утро стоит на въезде в город по полчаса, чтобы отвезти сына в детский сад. Ситуация повторяется и вечером.Анастасия Кучерова, староста с. Богослово: «Последнее время участились случаи, что пробка собирается до такой степени, что родителям приходится высаживать детей, где водохранилище Содышка. И они бегут в школу 25-ю, чтобы им не опоздать на урок»,В начале года городские власти по просьбе жителей увеличили время работы фазы регулирования направления движения с Юрьев-Польского шоссе на улицу Горького до 30 секунд в промежутке с 7 до 10 часов утра. Однако, по мнению водителей, нужны более существенные меры. Например, запретить левый поворот в микрорайон Содышка при движении по шоссе в связи с большим автотрафиком. Всего один большегруз может перекрыть дорожную артерию на несколько минут.В ближайшие несколько лет ситуация может усугубиться. На месте бывшего СНТ появится новый жилой комплекс «Содышка». Это значит, несколько десятков машин будут проезжать через перекресток каждое утро и вечер.Жители пишут и в различные инстанции и делятся гневными постами в соцсетях. Пока все безрезультатно. В областной администрации о проблеме в курсе. По словам чиновников, вопрос неоднократно поднимался на различных слушаниях. Теперь врио заместителя губернатора Роман Годунин обещал взять его под личный контроль.Роман Годунин, врио заместителя губернатора: «Эту тему прорабатывать надо с федеральными органами, ну, естественно определять режимы, мы же знаем, эта проблема была год назад, ругались, закрывали левые повороты. Сейчас прошел пробный период, мы увидели проблемы. Соответственно правильно вопрос поднимается, и с федеральной дорогой точно это в ближайшее время проработаем».В долгий ящик вопросГодунин обещал не откладывать.Совет, на котором обсудят пути решения проблемы, должен состояться уже на следующейнеделе.Александр Сыпченко, Александр Чунаев«Вести-Владимир»