Въехать во Владимир со стороны Юрьева-Польского стало проблемой.
Въехать во Владимир со стороны Юрьева-Польского стало проблемой. Из-за низкой пропускной способности перекрестка люди вынуждены длительное время простаивать в пробках. Они просят областные и городские власти организовать дорожное движение на пересечении Пекинки и улицы Горького. Но пока их выслушал только наш корреспондент Александр Сыпченко.
Утро или вечер, все равно, на этом перекрестке всегда «слоу мо». Или иначе - медленное движение. Закрытие левых поворотов на трассе М-7 значительно увеличило нагрузку на светофорном объекте на Содышке. Теперь он напоминает одну большую пробку. Жительница села Богослово Анастасия Кучерова каждое утро стоит на въезде в город по полчаса, чтобы отвезти сына в детский сад. Ситуация повторяется и вечером.
Анастасия Кучерова, староста с. Богослово: «Последнее время участились случаи, что пробка собирается до такой степени, что родителям приходится высаживать детей, где водохранилище Содышка. И они бегут в школу 25-ю, чтобы им не опоздать на урок»,
В начале года городские власти по просьбе жителей увеличили время работы фазы регулирования направления движения с Юрьев-Польского шоссе на улицу Горького до 30 секунд в промежутке с 7 до 10 часов утра. Однако, по мнению водителей, нужны более существенные меры. Например, запретить левый поворот в микрорайон Содышка при движении по шоссе в связи с большим автотрафиком. Всего один большегруз может перекрыть дорожную артерию на несколько минут.
В ближайшие несколько лет ситуация может усугубиться. На месте бывшего СНТ появится новый жилой комплекс «Содышка». Это значит, несколько десятков машин будут проезжать через перекресток каждое утро и вечер.
Жители пишут и в различные инстанции и делятся гневными постами в соцсетях. Пока все безрезультатно. В областной администрации о проблеме в курсе. По словам чиновников, вопрос неоднократно поднимался на различных слушаниях. Теперь врио заместителя губернатора Роман Годунин обещал взять его под личный контроль.
Роман Годунин, врио заместителя губернатора: «Эту тему прорабатывать надо с федеральными органами, ну, естественно определять режимы, мы же знаем, эта проблема была год назад, ругались, закрывали левые повороты. Сейчас прошел пробный период, мы увидели проблемы. Соответственно правильно вопрос поднимается, и с федеральной дорогой точно это в ближайшее время проработаем».
В долгий ящик вопрос
Годунин обещал не откладывать.
Совет, на котором обсудят пути решения проблемы, должен состояться уже на следующей
неделе.
Александр Сыпченко, Александр Чунаев
«Вести-Владимир»