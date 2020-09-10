Роспотребнадзор предоставил статистику на 10 сентября

Роспотребнадзор по Владимирской области сообщает, что за сутки во Владимирской области лабораторно диагностирован 31 случай заболевания коронавирусом. Число заболевших увеличилось по сравннению со вчерашними данными - на 10 сентября 9 случаев. Итак, с начала пандемии в нашем регионе зарегистрировано 6614 случаев заболевания.Первый заместитель Губернатора Сергея Шевченко рассказал, что в области развёрнуто 1287 коек, в том числе 903 –для пациентов с коронавирусом. Сейчас занята 301 койка. Кроме того, подготовлены 384 койки для лечения пациентов с внебольничной пневмонией, занято 150. 525 коек оснащены подачей кислорода, 123 – аппаратами искусственной вентиляции лёгких. На ИВЛ находятся 22 пациента.