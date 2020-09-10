Работы обещают завершить осенью 2020 года. Как сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги, длина существующей пассажирской платформы – 350 м – не позволяла принимать пассажиров с

Работы обещают завершить осенью 2020 года. Как сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги, длина существующей пассажирской платформы – 350 м – не позволяла принимать пассажиров с непосредственным выходом на платформу из всех вагонов. Удлинение платформы на 100 м позволит осуществлять высадку пассажиров на платформу из всех 18-ти принимаемых вагонов. В продолжении существующей платформы будет устроена засыпная