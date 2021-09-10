Свою «добычу» они спрятали в лесу и намеревались продать.

В Судогодском районе два парня 18 и 22 лет угнали из гаража мотоцикл стоимостью 300 тысяч рублей. На ребят завели уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В конце августа житель Судогды сообщил в полицию о пропаже транспортного средства. Мотоцикл стоял в запертом гараже, откуда его угнали двое молодых людей. Свою «добычу» они спрятали в лесу и намеревались продать.«Злоумышленников вычислили по записям с камер видеонаблюдения», - уточнили в полиции.Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.