Злоумышленница, получив доступ в квартиру потерпевшей, похитила около 100 000 рублей.

7 сентября текущего года в УМВД России по городу Владимиру обратилась 89-летняя местная жительница, сообщившая о пропаже из её квартиры около 100 тысяч рублей.Оперуполномоченные отдела уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру провели комплекс мероприятий, в ходе которого установили круг лиц, имевших доступ в квартиру и осведомленных о наличии в ней денег.Было установлено, что ключи от квартиры имел внук потерпевшей, однако, по словам пенсионерки, он сам передавал ей деньги на хранение и в его причастности к хищению она усомнилась.В дальнейшем по подозрению в совершении кражи была задержана 27-летняя местная жительница.Установлено, что женщина, проживавшая с внуком потерпевшей, взяла ключи и, когда пенсионерка отсутствовала, вошла в квартиру и похитила деньги, которые впоследствии потратила.В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.