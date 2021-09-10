Жилые дома почти готовы к подаче тепла, а вот большинство предприятий еще нет. К таким выводам пришли специалисты владимирского “ЭнергосбыТ Плюс”. Перед стартом отопительного сезона

Жилые дома почти готовы к подаче тепла, а вот большинство предприятий еще нет. К таким выводам пришли специалисты владимирского “ЭнергосбыТ Плюс”. Перед стартом отопительного сезона энергетики оценили готовность жилого фонда и организаций города Владимира. К началу сентября тепловая инспекция проверила больше 2244 домов. Акты технической готовности системы теплопотребления получили 2086 многоквартирных домов, это 93% от