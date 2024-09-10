Музей-заповедник «Александровская слобода» продолжает расширять свое выставочное пространство.

Музей-заповедник «Александровская слобода» продолжает расширять свое выставочное пространство. Во многом это благодаря взаимодействию с коллегами по ассоциации «Кремли России» и масштабному проекту «Кремль в гостях у кремля». С 6 сентября жители и гости древней Коломны имеют возможность познакомиться с самой популярной «выездной» коллекцией «Слободы... ».«Наш музей-заповедник занимает ключевые позиции по изучению и публичному представлению появления и развития знаменитого производства, как самый значимый хранитель истории и коллекции известного бренда. Сюда мы привезли ту часть коллекции, которая объединена в тему «Барановские ситцы. Вчера, сегодня, завтра», - отметила А.В. Листопад, зав. научно-экспозиционным и выставочным отделом музея-заповедника.Уникальное собрание барановских ситцев и других предметов тематики заполнило выставочный зал «Усадьбы купцов Лажечниковых» (это один из отделов Историко-культурного музея-заповедника «Коломенский кремль»). Здесь и состоялась презентация, ознакомительную экскурсию для участников и коллег провела Е.П.Лихонина.Накануне под ее руководством в творческую командировку на монтаж экспозиции отправились специалисты выставочного отдела, которые имеют большой личный опыт по размещению редкой коллекции в самых различных пространствах. В значимый для «Музея Ивана Грозного» год (105 лет со дня его основания) коллектив решил представлять вне музея наиболее интересные выставки, и «Барановские ситцы» в их числе. Несмотря на весьма солидный возраст (производственных) предметов фонда, они в прекрасном состоянии, а ткани до сего дня не потеряли яркости красок и буйства орнаментов.«На выставке представлено более 80 предметов. Это кроки, манеры, платки (в том числе агитационной советской тематики), ситцы середины XX века, а также удивительные арт-объекты, которые создали современные художник-дизайнеры. Для них мотивы старинных тканей стали источниками вдохновения, и мы надеемся, что посетители оценят и их работу, и нашу коллекцию», - рассказывает Елена Лихонина - куратор выставки, научный сотрудник музея-заповедника.Коллеги тепло поблагодарили специалистов «Слободы... » за профессиональную работу сувенирами и букетами. Выставка будет принимать посетителей в течение двух месяцев и должна внести колорит в приближающееся осеннее ненастье.