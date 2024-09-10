Городские власти утвердили проект застройки пустыря за ВлГУ. Соответствующая документация появилась на сайте мэрии. Постановление об утверждении планировки было подписано 2 сентября. Из

Городские власти утвердили проект застройки пустыря за ВлГУ. Соответствующая документация появилась на сайте мэрии. Постановление об утверждении планировки было подписано 2 сентября. Из Постановления администрации г. Владимира от 2 сентября 2024 г. Утвердить проект планировки территории, ограниченной ул. Горького, ул. Белоконской, проспектом Строителей, ул. Мира, ул. Студенческой в г. Владимире, согласно приложению № 1 и