Пожар в Муромском районе унес жизни пожилой женщины-инвалида и ее дочери. Трагедия произошла сегодня глубокой ночью в селе Борисово. Следком проводит проверку. В 2:05 спасателям поступило

Пожар в Муромском районе унес жизни пожилой женщины-инвалида и ее дочери. Трагедия произошла сегодня глубокой ночью в селе Борисово. Следком проводит проверку. В 2:05 спасателям поступило сообщение о пожаре в доме №20 на улице Октябрьской. Когда на место прибыли спасатели, огонь уже полностью охватил одноэтажное деревянное здание. Пламя потушили на площади 42 квадратных метра. Сгорело