«Ты кто такой? Давай отойдем, поговорим!» Драка с участием несовершеннолетних, в результате которой пострадал участник СВО, произошла 12 мая этого года возле ночного клуба в Александрове.

«Ты кто такой? Давай отойдем, поговорим!» Драка с участием несовершеннолетних, в результате которой пострадал участник СВО, произошла 12 мая этого года возле ночного клуба в Александрове. Двух обвиняемых будут судить, а самый младший злоумышленник сбежал из России. Как сообщает источник «Шестого канала», мужчины отдыхали в ночном клубе «First». 43-летний участник СВО был там со своей