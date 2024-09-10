Пожар в пятиэтажном панельном доме №7 на улице Растопчина случился 9 сентября. Вызов спасателям поступил в 17:25. На место прибыли 9 человек личного состава и 5 единиц техники. Из дома

Пожар в пятиэтажном панельном доме №7 на улице Растопчина случился 9 сентября. Вызов спасателям поступил в 17:25. На место прибыли 9 человек личного состава и 5 единиц техники. Из дома эвакуировали 42 человека, в том числе 10 детей. Люди были напуганы. Вот что сообщают очевидцы в соцсетях. Диана (автор поста) Думали что из первых этажей,