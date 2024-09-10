Уютная зона отдыха у пруда появилась в поселке Раздолье Кольчугинского района. Пространство начали благоустраивать в июне 2022 года. Бывший глиняный карьер очистили и углубили, оформили

Уютная зона отдыха у пруда появилась в поселке Раздолье Кольчугинского района. Пространство начали благоустраивать в июне 2022 года. Бывший глиняный карьер очистили и углубили, оформили берега. Рядом с прудом появилась пешеходная зона. Селяне могут отдохнуть на лавочках и в беседках. Также там установили освещение, декоративный мост и четыре качели-дивана. Часть денег на создание набережной собрали