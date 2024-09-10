Муромский боец Сергей Дьяконов победил в финальном поединке турнира MMA в Суздале. Спортсмен-обладатель платинового пляса Победителя ММА состязался с бразильцем Эдинальдо Оливейрой,

Муромский боец Сергей Дьяконов победил в финальном поединке турнира MMA в Суздале. Спортсмен-обладатель платинового пляса Победителя ММА состязался с бразильцем Эдинальдо Оливейрой, рассказали в пресс-службе правительства. Этот бой был вишенкой на торте всего мероприятия. Сергей Дьяконов выступал в лиге 11 раз, проиграв лишь однажды. Турнир проходил в спортцентре «Суздаль-Арене». Посмотреть бои собрались более 2000 человек.