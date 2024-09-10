Муромский боец Сергей Дьяконов победил в финальном поединке турнира MMA в Суздале. Спортсмен-обладатель платинового пляса Победителя ММА состязался с бразильцем Эдинальдо Оливейрой,
<a href="https://33live.ru/novosti/10-09-2024-v-suzdalskom-turnire-mma-pobedil-sportsmen-iz-muroma.html" target="_blank">В суздальском турнире MMA победил спортсмен из Мурома</a> - Муромский боец Сергей Дьяконов победил в финальном поединке турнира MMA в Суздале. Спортсмен-обладатель платинового пляса Победителя ММА состязался с бразильцем Эдинальдо Оливейрой,
[url=https://33live.ru/novosti/10-09-2024-v-suzdalskom-turnire-mma-pobedil-sportsmen-iz-muroma.html]В суздальском турнире MMA победил спортсмен из Мурома[/url] - Муромский боец Сергей Дьяконов победил в финальном поединке турнира MMA в Суздале. Спортсмен-обладатель платинового пляса Победителя ММА состязался с бразильцем Эдинальдо Оливейрой,