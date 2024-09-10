Рано утром 10 сентября в доме №23 на 3-ем Чапаевском переулке случился пожар. В 8:05 жильцы вызвали пожарных. О происшествии рассказали в пресс-службе МЧС. Огонь успел распространится на 5

Рано утром 10 сентября в доме №23 на 3-ем Чапаевском переулке случился пожар. В 8:05 жильцы вызвали пожарных. О происшествии рассказали в пресс-службе МЧС. Огонь успел распространится на 5 квадратных метров. Вероятнее всего, пожар начался из-за короткого замыкания. В горящей квартире находилась мать с двумя детьми. Женщине удалось вывести семью на улицу, а вот семья