Начался долгожданный ремонт дороги Спасское-Мосино. В начале августа власти сначала отменили тендер на эти работы из-за неучтенной инфляции, а затем объявили новый — уже дороже. Теперь цена

Начался долгожданный ремонт дороги Спасское-Мосино. В начале августа власти сначала отменили тендер на эти работы из-за неучтенной инфляции, а затем объявили новый — уже дороже. Теперь цена контракта составила почти 94,5 миллиона рублей, что на 5 миллионов больше, чем в прошлый раз. На торги вышла одна единственная компания — «ДСУ №3». Именно эта организация должна