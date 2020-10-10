Самое большое кадровое пополнение – в участковой службе Детской городской поликлиники №1 г. Владимира.

Во Владимирской области благодаря мерам соцподдержки в виду выплат врачам первичного звена в городах с населением более 50 тысяч человек на должность участкового врача с начала года трудоустроились 25 педиатров и 23 терапевта. Кроме того, в рамках программы «Земский доктор»: трудоустроились 14 врачей – 9 терапевтов и 5 педиатров. Таким образом, первичное звено региональной системы здравоохранения пополнили 62 участковых врача – 32 терапевта и 30 педиатров.По информации пресс-службы администрации Владимирской области, больше всего новых врачей – в Городской больнице №4 г. Владимира – 8 человек. В Городской поликлинике №1 г. Владимира – 5 человек. Согласно обновлённым данным, в первичное звено трудоустроились ещё 3 участковых врача: 2 – в Областную детскую клиническую больницу и 1 – в Городскую больницу №4 г. Владимира. Напомним, самое большое кадровое пополнение – в участковой службе Детской городской поликлиники №1 г. Владимира. Туда трудоустроились 17 педиатров.Врачи-педиатры прибыли во Владимирскую область из самых разных уголков России – из Алтайского края, Санкт-Петербурга, Свердловской, Ростовской, Кемеровской, Ивановской областей, Башкирии и Мордовии. Терапевты приехали из Ставропольского края, Брянской, Челябинской, Свердловской и Оренбургской областей, Пермского края, Алтайского края, Башкирии, Чечни и других регионов.Что касается программы «Земский доктор», из 9 приехавших терапевтов 2 участковых врача трудоустроились в Суздальскую районную больницу, ещё столько же – в Кольчугинскую ЦРБ, по 1 терапевту – в Ковровскую, Вязниковскую, Петушинскую и Судогодскую районные больницы и в амбулаторию села Борисоглеб – структурное подразделение Муромской городской больницы №3. Два педиатра начали работать в Юрьев-Польской ЦРБ, по 1 специалисту – в Вязниковской, Камешковской и Петушинской районных больницах.(Фото:Pixabay)