Добровольцы просят владимирцев пополнить ряды поисковых отрядов и помочь волонтерам.

Поиск не останавливается ни на минуту. Добровольцы просят владимирцев пополнить ряды поисковых отрядов и помочь волонтерам, которые уже двенадцатые сутки подряд обследуют территорию.Впереди выходные - прекрасная возможность отдохнуть и набраться сил перед рабочей неделей. А ещё это прекрасная возможность помочь найти пропавшего семилетнего Саву#Роговцев'а. Наступает двенадцатый день поиска, силы поисковиков на исходе, их тоже ждут дома родные и близкие, накопившиеся дела и работа. И они очень нуждаются в вашей помощи, потому что задач меньше не становится.Если вы готовы помочь в поисках, надевайте закрытую одежду, которую не жалко, удобную обувь с фиксированным голенищем, обязательно возьмите с собой запасной комплект сухой одежды, перекус, запас воды. Если у вас есть фонарь, туристический навигатор, рация - берите с собой. Если нет - вам предоставят необходимое оборудование в штабе. Если вы нуждаетесь в регулярном приеме медикаментов, возьмите с собой запас требуемых лекарств.Помните - помочь может каждый. Если вы готовы провести свои выходные с нами на поиске Савы - позвоните по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или информационным координаторам поиска: Мария Лебедь 89253111880, Екатерина Мэнкс 89100917582.