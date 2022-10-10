Самые важные новости к этому часу: Велопроверка М-12. Ударили велопробегом по бездорожью....

Самые важные новости к этому часу:Велопроверка М-12.Ударили велопробегом по бездорожью. Сотрудники "Автодора" протестировали владимирский отрезок М-12 перед открытием.Всесторонняя помощь.От предметов первой необходимости до психологической помощи. Как в регионе поддерживают семьи мобилизованных земляков?Золотая гармонистка.С гармонью она "на ты". Музыкант из Владимирской области вошла в золотую десятку гармонистов России.