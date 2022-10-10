Самые важные новости к этому часу:
Велопроверка М-12.
Ударили велопробегом по бездорожью....
Самые важные новости к этому часу:
Велопроверка М-12.
Ударили велопробегом по бездорожью. Сотрудники "Автодора" протестировали владимирский отрезок М-12 перед открытием.
Всесторонняя помощь.
От предметов первой необходимости до психологической помощи. Как в регионе поддерживают семьи мобилизованных земляков?
Золотая гармонистка.
С гармонью она "на ты". Музыкант из Владимирской области вошла в золотую десятку гармонистов России.