Подведем итоги дня вместе: - Zaнаших! На полигоне под Ковровом продолжается боевое слаживание....

Подведем итоги дня вместе:- Zaнаших!На полигоне под Ковровом продолжается боевое слаживание. Как помогают защитникам? И как движение ZaНаших! уже объединило всю область?- Велопроверка М-12.По новой трассе на велосипедах. Строители М-12 протестировали владимирский участок дороги на двухколёсном транспорте.- Курсы первой помощи.И знания, которые могут спасти чью-то жизнь. В областном центре открылись бесплатные курсы оказания первой помощи.