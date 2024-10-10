Алексей Сараев избран главой Суздальского района. Об этом сообщается с в соцсетях районной и областной администрации. Причем районным руководителем избранный глава работает с 2013 года –

Алексей Сараев избран главой Суздальского района. Об этом сообщается с в соцсетях районной и областной администрации. Причем районным руководителем избранный глава работает с 2013 года – сообщает региональное правительство. Из сообщения в социальных сетях Правительства области Алексей Петрович впервые избран главой Суздальского района в 2013 году, имеет большой опыт в муниципальном управлении. В этом году