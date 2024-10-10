Сараев, впервые занявший этот пост в 2013 году, обладает значительным опытом в муниципальном управлении.

Алексея Сараева вновь выбрали главой Суздальского района Владимирской области на заседании районного Совета народных депутатов 10 октября. Это решение стало знаковым, так как район стал одним из первых в области, кто избрал главу администрации после изменения законодательства.Сараев, впервые занявший этот пост в 2013 году, обладает значительным опытом в муниципальном управлении и стал одним из организаторов масштабных мероприятий, посвящённых 1000-летию города Суздаля в этом году.Напомним, ранее мы писали, что