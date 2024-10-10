Стала известна причина задержек в сортировке почтовых отправлений во Владимире. Речь идет о крупном почтовом хабе на улице Вокзальной, 5. Клиенты Почты России недовольны работой этого

Стала известна причина задержек в сортировке почтовых отправлений во Владимире. Речь идет о крупном почтовом хабе на улице Вокзальной, 5. Клиенты Почты России недовольны работой этого сортировочного пункта. Всплеск негативных отзывов о работе данного отделения пришелся на сентябрь и октябрь этого года. Вот некоторые из них. Анна Посылка прибыла из г. Дзержинска Нижегородской области в