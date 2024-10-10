С просьбой о включении Киржача к президенту обратился Михаил Тимошенко, председатель совета директоров торгово-производственного холдинга «Русклимат».

Президент РФ Владимир Путин во время запуска новых промышленных объектов в регионах пообещал дать поручение правительству о включении города Киржач Владимирской области в число участников национального проекта «Инфраструктура для жизни».С просьбой о включении Киржача к президенту обратился Михаил Тимошенко, председатель совета директоров торгово-производственного холдинга «Русклимат». Путин отметил ценность Владимирской области и подчеркнул, что внимание со стороны правительства должно быть соответствующим.Напомним, ранее мы писали, что