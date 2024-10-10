Прощание с героем состоится 11 октября в 12:00 в прощальном зале на улице Урицкого, 53а.

Сергей Прохоров, единственный во Владимирской области участник боевых действий в Афганистане, награждённый орденом Ленина, скончался 9 октября на 74-м году жизни. Уроженец Владимира, он прошёл службу в Афганистане, получив два ордена Красной Звезды и множество медалей.Орден Ленина был вручён за захват зенитно-ракетного комплекса «Стингер». Прохоров, полковник запаса и ветеран войны, принимал активное участие в установке мемориальных досок в честь погибших бойцов афганской войны. Прощание с героем состоится 11 октября в 12:00 в прощальном зале на улице Урицкого, 53а.Напомним, ранее мы писали, что