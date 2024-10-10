Жуткая история произошла в селе Романовское Александровского района. Как рассказал «Шестому каналу» собственный источник, в августе 45-летний пьяный мужчина пытался задушить 69-летнюю мать в

Жуткая история произошла в селе Романовское Александровского района. Как рассказал «Шестому каналу» собственный источник, в августе 45-летний пьяный мужчина пытался задушить 69-летнюю мать в их доме. Чтобы спасти жизнь, женщина притворилась мертвой. Это сработало – сын действительно решил, что убил ее. Источник добавил, что мужчина и ранее угрожал матери убийством, избивал, также привлекался к ответственности