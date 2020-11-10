Над материалом трудились краеведы Центральной городской библиотеки.

В пресс-центре Союза журналистов Владимирской области представили два сборника о Князь-Владимирском воинском кладбище. Тираж передали в 49 школ областного центра, а также музеям образовательных учреждений. Над материалом трудились краеведы Центральной городской библиотеки.«Один сборник повествует об истории воинского мемориала с 1940-х годов до наших дней. Второй издан в память об более чем 1 500 солдатах и офицерах, похороненных на Князь-Владимирском мемориале во время Великой Отечественной войны», - пояснили в пресс-службе администрации Владимира.Планируется, что теперь отдел краеведческих исследований займётся поиском родственников погибших.