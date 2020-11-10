Но идеальный режим работы проезда по улицам Верхняя и Нижняя Дуброва, видимо, недостижим.

Но идеальный режим работы проезда по улицам Верхняя и Нижняя Дуброва, видимо, недостижим.По последним данным из городской администрации, специалисты произвели корректировку вызывавшей "мертвые" пробки работу светофоров в утренние часы. Однако отмечается, что из-за большого количества перекрестов и светофоров в этом районе не приходится надеяться, что пробки исчезнут совсем.Напомним, что на прошлой неделе . За последние годы в этом районе появилось много новых домов, движение стало очень интенсивным, а разворотное кольцо - опасным. Здесь постоянно происходили аварии. Однако его работа создала километровые пробки в юго-западном районе Владимира.