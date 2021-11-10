Дорога к частному дому вымощена с использованием могильных плит. Такой вывод сделал автор нашумевшего видео. В одной из соцсетей оно набрало уже больше 5 миллионов просмотров. Судя по кадрам,

Дорога к частному дому вымощена с использованием могильных плит. Такой вывод сделал автор нашумевшего видео. В одной из соцсетей оно набрало уже больше 5 миллионов просмотров. Судя по кадрам, владелец некоего частного дома решил частично вымостить подъезд к своему участку из остатков могильных плит. На них можно разглядеть имена умерших, годы кончины и даже портреты.