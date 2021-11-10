Специально к премьере исторической драмы «Седьмая симфония» на телеканале «Россия» исполнители...

Специально к премьере исторической драмы «Седьмая симфония» на телеканале «Россия» исполнители главных ролей – Елизавета Боярская, Янина Студилина, Алексей Гуськов, Дарья Коныжева, Алексей Кравченко – записали ролик на стихи поэтессы Ольги Федоровны Берггольц,которую называют музой блокадного Ленинграда.Отрывок из поэмы «Февральский дневник» (зима 1941–1942 года) посвящен ленинградцам и защитникам города. Именно их судьбы легли в основу нового многосерийного фильма «Седьмая симфония». Среди героев исторической драмызрители увидят и саму Ольгу Берггольц в исполнении Виктории Толстогановой.Ленинград. Весна 1942 года. После первой блокадной зимы дирижер Большого симфонического оркестра радиокомитета получает важное правительственное задание – исполнить в осажденном городе Седьмую симфонию Шостаковича. Это кажется невозможным – от оркестра осталось несколько музыкантов: кто-то умер от голода, кто-то ушел на фронт, а кто-то пропал без вести. Но концерт должен состояться и прогреметь на весь мир, чтобы и друзья, и враги услышали: «Ленинград жив!».В помощь руководителю оркестра Карлу Элиасбергу (Алексей Гуськов) откомандирован сотрудник НКВД Анатолий Серегин (Алексей Кравченко). Но еще до этого приказа судьба лейтенанта Серегина, потерявшего всю семью во время налета, пересекается с судьбой Элиасберга: именно Серегин руководит задержанием и арестом жены дирижера. Несмотря на взаимное недоверие и полное неприятие друг друга, дирижер и лейтенант должны совершить невозможное: вместе найти в блокадном городе недостающих исполнителей и обеспечить премьеру Седьмой Ленинградской симфонии. В фильме переплелись судьбы ленинградцев и защитников города, всех, кто сражался с врагом во имя любви и надежды.Премьера многосерийного фильма «Седьмая симфония» – по будням, в 21:20, на телеканале «Россия».