Ровно 409 лет назад воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили столицу Русского государства от интервентов.

Ровно 409 лет назад воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили столицу Русского государства от интервентов.Слава и пепелВ память об этом судьбоносном для нашей страны событии на федеральном уровне ежегодно отмечают День народного единства. Однако важно помнить, что триумфу предшествовали долгие годы кровопролитной смуты. Русская земля была измучена неурожаем и голодом. Некогда процветавшие города грабили бесчисленные отряды поляков, крымских татар и шведов. Сёла превращали в пепелища, монастыри и православные храмы оскверняли иноверцы.- Одну из самых кровавых глав нашей истории открыли события, последовавшие за убийством Лжедмитрия I, - говорит историк и краевед Иван Мухин. – Весной 1606 года царём стал Василий Шуйский. Народной любви он не сыскал. Представители самых разных сословий считали, что московский царь – не «божий помазанник», ведь трон он занял не по праву крови, а благодаря поддержке влиятельных боярских родов. На дворе был «бунташный век», против Шуйского вспыхнуло восстание, которое возглавил Иван Болотников. Правительственные войска разбили повстанцев, однако для царя это была скорее «Пиррова победа».Недовольные, в том числе остатки армии Болотникова, стали стягиваться в город Стародуб. Там они объединялись вокруг нового символа «народной борьбы» - Лжедмитрия II.Конечно, в начале 17 века информационная грамотность населения страны (как, впрочем, и всей планеты) оставляла желать лучшего. Жизнь людей полнилась слухами и суевериями, которые приносили свои деструктивные плоды, щедро удобренные мистическим мироощущением. Однако совершенно точно, что в очередное по счёту «чудесное воскрешение» законного наследника Ивана Грозного верили далеко не все. Хотя бы и потому, что некоторые люди, приехавшие в Стародуб для борьбы с Шуйским, лично видели, как убили предыдущего самозванца...Словом, но не деломОднако сомнения из вольнодумных голов ловко выбивали польские сабли. Речь Посполитая, которая была на тот момент одной из самых могущественных стран Европы, ни могла не отрезать лакомый кусок от раздираемого междоусобицами Московского царства. Она использовала самозванца для того, чтобы ввести свой воинский контингент в столицу Государства. Конечно же под предлогом поддержки «законного наследника» и всяческих благих намерений.- Осенью 1607 года войска Лжедмитрия II выступили из Стародуба на Москву. Однако стены кремля оказались не по зубам армии самозванца. Восставшие отступили и заняли селение Тушино, что располагалось недалеко от Москвы. Лжедмитрий II начал работать над созданием своеобразного кольца осады вокруг столицы. В русские города стали наведываться гонцы, демонстрировавшие местным воеводам грамоты с печатями «царя Дмитрия». Всем, кто поддержит «Рюриковича», обещали всевозможные бонусы – от обширных земельных уделов и щедрых денежных вознаграждений, до освобождения от налогов. Увы, многие люди, руководствуюсь меркантильными интересами, решили поддержать лжецаря. За звоном золотых монет они не расслышали залпов польских мушкетов, - говорит Иван Мухин.Одними из первых на верность самозванцу присягнули жители Александровской Слободы и Юрьев-Польского. Древние Суздаль и Владимир сохраняли гордое молчание. Чтобы «вразумить» их население, с отрядом головорезов из уже покорённого Переяславля выдвинулся воевода Бекетов. Суздальцы готовились устроить «жаркий приём» незваным гостям, но битве не суждено было случиться. Предатель Шилов и его соглядатаи стали подговаривать защитников города присягнуть «истинному царю».Когда сподручные самозванца подошли к Суздалю, значительная часть его защитников была идеологически «обработана». Город присягнул Лжедмитрию. Вскоре в Суздале появились конные поляки, которыми руководил кровожадный литовский шляхтич Лисовский. Он превратил город в настоящее разбойничье гнездо, откуда его подчинённые совершали грабительские рейды в окрестные деревни и сёла.Участь Суздаля повторили и другие русские города. Войска самозванца малой кровью смогли завладеть Владимиром, Муромом и Гороховцом. Всем недовольным любовь к «истинному царю» прививали огнём и мечом. К осени 1608 года вся Владимиро-Суздальская земля оказалась под гнётом «Тушинского вора».Русь проснуласьХотя Лжедмитрий заручился поддержкой церковной элиты, простые люди возненавидели «тушинцев» лютой ненавистью. Поляки и литовцы, составлявшие костяк войск Лжедмитрия, были католиками. Они регулярно и изощрённо глумились над древними православными реликвиями, оскверняли святые места. Кроме того, обещанных материальных бонусов присягнувшее самозванцу население, естественно, не получало. Наоборот, прихвостни иностранных оккупантов самозабвенно занимались поборами.Почва для зарождения народного освободительного движения была готова...- Первое крупное восстание против поляков и их прихвостней вспыхнуло в ноябре 1608 года в Гороховце, затем – в Шуе. Бунтующих подавляли самыми жестокими методами. Однако маховик русского восстания было уже не остановить. Первые сражения произошли под Суздалем. Поляки и их сподвижники одержали победы над плохо организованными отрядами восставших. Однако отряд нижегородцев под предводительством опытного воеводы Алябьева, сумел освободить Муром – в уничтожении поляков помогли жители древнего города. А в марте 1609 года войска, которыми командовали присягнувшие Шуйскому Андрей Микулин и Фёдор Левашев, освободили Владимир, - рассказывает краевед.Поляки попытались вернуть город под свой контроль. Однако для взятия мощных фортификационных сооружений, надёжно опоясывавших Владимир, требовалась осадная артиллерия, которой интервенты не обладали. Русские ратники, в свою очередь, неоднократно пробовали освободить Суздаль, но захватчики держались за него крепко. Осенью 1609 года оккупантов выбили из Александровской Слободы. Лисовский покинул Суздаль лишь в 1610 году.В том же году низвергли Василия Шуйского. Власть в Москве перешла к влиятельным боярам. Готовые на всё ради высокого положения при дворе и денег, они решили посадить на престол «своего» правителя – Владислава, сына польского короля Сигизмунда. В Москву вошли польские отряды и весь русский народ, ранее самозабвенно бивший сподвижников Лжедмитрия II, с новой силой мобилизовался, уже против польских оккупантов в Москве.Собралось Первое земское ополчение. Гордые сыны Владимирской земли яростно бились в его рядах. Из-за разногласий предводителей, ополчение распалось, так и не освободив Москвы, однако дух русских людей был не сломлен. Осенью 1611 года под предводительством Минина и Пожарского начали собирать новые полки. Весной 1612 года ополченцы освободили Переяславль-Залесский и Суздаль, который к тому времени вновь захватили поляки. В августе русские войска подошли к Москве, началась долгая, кровопролитная осада Кремля, которая завершилась лишь в ноябре – полным триумфом русского ополчения.