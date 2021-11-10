Вчера вечером во Владимире на проспекте Ленина 48-летний водитель Лады Калины сбил 13-летнюю...

Вчера вечером во Владимире на проспекте Ленина 48-летний водитель "Лады Калины" сбил 13-летнюю девочку.В пресс-службе областного ГИБДД сообщают, что ребёнок перебегал улицу на запрещающий сигнал светофора. Девочка жива, с различными травмами её госпитализировали. Это уже 18-е ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода в этом году.Олег Лапшин, начальник отдела УГИБДД УМВД России по Владимирской области:- Из разбора причин последних ДТП, а их кол-во значительно увеличилось, выясняется, что водители не готовы к появлению на проезжей части пешеходов. Наезды происходят так же из-за того, что в тёмное время суток водителей ослепляет свет настречу двигающегося транспортного средства. Они не в состоянии увидеть на дороге пешехода. Также хочется констатировать то, что сами пешеходы не заботятся о своей безопасности. И в большинстве случаев не используют светоотражающие элементы.