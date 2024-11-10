Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела о нарушении прав дольщиков во Владимире. Глава Следкома РФ обратил на эту ситуацию после того, как в

Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела о нарушении прав дольщиков во Владимире. Глава Следкома РФ обратил на эту ситуацию после того, как в эфире НТВ вышел сюжет о полутора тысячах семей, которые вложились в долевое строительство 7 лет назад. Журналист НТВ рассказал, что стройка тянулась 7 лет, за это время разрешение