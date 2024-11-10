Ювелирный бренд Pokrovsky представил коллекцию украшений, созданную совместно с телеведущей Первого канала Екатериной Андреевой. Об этом рассказали в соцсетях предприятия. Из соцсетей

Ювелирный бренд Pokrovsky представил коллекцию украшений, созданную совместно с телеведущей Первого канала Екатериной Андреевой. Об этом рассказали в соцсетях предприятия. Из соцсетей Покровского ювелирного завода Эта коллаборация стала результатом вдохновения, которое Екатерина принесла в мир ювелирного дизайна. В линейке есть кольца, браслеты, колье, броши, каффы, серьги и подвески. Можно приобрести украшения от 1 500 рублей,