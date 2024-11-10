Город Александров выбрал в качестве первого туристического символа Царского Единорога. Животное было личным гербом Ивана Грозного, рассказали в пресс-службе правительства области.

Город Александров выбрал в качестве первого туристического символа Царского Единорога. Животное было личным гербом Ивана Грозного, рассказали в пресс-службе правительства области. Археологи частенько находили в Александрове различные вещи с изображением единорога. В связи с этими фактами администрация района и музей-заповедник «Александровская слобода» подписали соглашение о сотрудничестве, итогом которого станет разработка бренда города и выпуск сувениров