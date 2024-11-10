В Москве начались съемки нового сезона популярного сериала Монастырь. Зрители вновь встретятся с Марком Эйдельштейном и Филиппом Янковским.

В Москве начались съемки нового сезона популярного сериала "Монастырь". Зрители вновь встретятся с Марком Эйдельштейном и Филиппом Янковским.За создание проекта отвечают Плюс Студия и Лунапарк, а премьера запланирована на платформе Кинопоиск в 2025 году, как сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра. В новом сезоне мы увидим молодого послушника Юру, которого сыграет Марк Эйдельштейн.Он всю жизнь провел в монастыре и теперь впервые оказывается в шумной и динамичной Москве. Здесь его ждут не только новые вызовы, связанные с поступлением в университет и учебой, но и неожиданная встреча со сводной сестрой-блогером. Встреча с ней откроет перед Юрой клубок семейных проблем и тайн, которые долгое время оставались скрытыми. Тем временем отец Варсонофий, роль которого исполняет Филипп Янковский, также столкнется с серьезными переменами в своей жизни, однако его стремление помогать людям останется неизменным. Оба героя будут заново учиться жить и находить себя в суете городской жизни, которая так отличается от монастырских устоев.К своим ролям вернутся и другие актеры, такие как Светлана Иванова и Диана Енакаева. Новый сезон также представит новых персонажей, которых сыграют Игорь Верник, Влада Лукина, Полина Маликова и многие другие. Режиссером нового сезона и соавтором сценария стал Сергей Попов, который впервые выступает в роли режиссера сериала.Сергей Попов подчеркивает, что второй сезон будет продолжением первого, сохраняя атмосферу оригинала благодаря оператору-постановщику Сергею Трофимову. Однако новая интонация будет связана с переносом действия в Москву, что придаст проекту свежий взгляд. Главным героем станет Юра, и история будет рассказана с его точки зрения, что позволит зрителям увидеть мир по-новому.Идея сериала принадлежит Александре Ремизовой, которая также выступает креативным продюсером проекта. Съемки проходят в различных районах столицы, включая Подколокольный переулок и Яузский бульвар, что добавляет уникальности и разнообразия визуальному ряду нового сезона. Фанаты с нетерпением ждут продолжения захватывающей истории о жизни в монастыре и за его пределами.