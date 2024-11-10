Коммунальщики предупреждают, что если ситуация не изменится, то зимой не избежать сугробов и снежных глыб.

Сотрудники Центра управления владимирскими дорогами пожалось на припаркованные и брошенные кое-как машины, которые мешают спецтехнике убирать город. Коммунальщики предупреждают, что если ситуация не изменится, то зимой не избежать сугробов и снежных глыб.«Если снег с проезжей части не убрать своевременно, он в дальнейшем превратится в замерзшие глыбы, что затруднит движение и общественного транспорта, и личных автомобилей жителей», - пояснили в ЦУГД.К слову уже сейчас техника, вооруженная 40 тыс. тонн песко-соляной смеси и 80 тоннами реагента, готова выйти во дворы и улицы в случае необходимости.