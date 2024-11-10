Сейчас брикеты распространяют на территории Меленковских охотничьих угодий.

Во Владимирской области продолжают борьбу с бешенством диких животных. Чаще всего переносчиками этого заболевания становятся лисы и енотовидные собаки.Поэтому возле нор этих плотоядных специалисты Госохотинспекции раскладывают брикеты с вакциной. Помимо лекарства туда входят говяжий жир, рыбная мука и парафин.Вакцина формирует иммунитет к бешенству на 21 сутки и действует в течение года.Сейчас брикеты распространяют на территории Меленковских охотничьих угодий.