Сейчас брикеты распространяют на территории Меленковских охотничьих угодий.
Во Владимирской области продолжают борьбу с бешенством диких животных. Чаще всего переносчиками этого заболевания становятся лисы и енотовидные собаки.
Поэтому возле нор этих плотоядных специалисты Госохотинспекции раскладывают брикеты с вакциной. Помимо лекарства туда входят говяжий жир, рыбная мука и парафин.
Вакцина формирует иммунитет к бешенству на 21 сутки и действует в течение года.
Сейчас брикеты распространяют на территории Меленковских охотничьих угодий.