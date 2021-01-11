Они закреплены Постановлением правительства РФ. Все даты приходятся на праздничные периоды.

В 2021 году жителей Владимирской области ожидают 30 дополнительных выходных дней. Они закреплены Постановлением правительства РФ. Все даты приходятся на праздничные периоды. В результате россиян ожидает семь коротких рабочих недель и одна длинная.День защитника Отечества сократит рабочую неделю на два дня. Отдыхать будем с 21 по 23, но при этом 22 число перенесут на субботу 20-го.Благодаря 8-му марта она составит четыре дня.В первой половине мая владимирцы будут работать с 4 по 7, а также с 11 по 14 число.Также выходной из-за Дня России перенесён на 14 июня.В ноябре предстоит трёхдневная рабочая неделя - 1 по 3 числа. Выходными объявлены - 4-7 ноября.Последним рабочим днём 2021 года станет 30 декабря.