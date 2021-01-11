Новые кадровые потери в Белом доме. Как сообщают СМИ, с поста заместителя директора облздрава уходит Евгений Тяпкин. Нам удалось дозвониться до него по телефону, но комментировать эту

Новые кадровые потери в Белом доме. Как сообщают СМИ, с поста заместителя директора облздрава уходит Евгений Тяпкин. Нам удалось дозвониться до него по телефону, но комментировать эту информацию он отказался. В департаменте здравоохрения области тоже предпочитают играть в молчанку. Между тем, в должности зам. директора облздрава Евгений Тяпкин проработал всего чуть больше полугода. В мае