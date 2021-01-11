Первые итоги наступившего года подвели на пресс-конференции в Главном управлении МЧС по Владимирской области. Наибольшее количество происшествий связано с огнём - спасатели работали в напряжённом режиме.

Первыеитоги наступившего года подвели на пресс-конференции в Главном управлении МЧС по Владимирской области. Наибольшее количество происшествий связано с огнём - спасатели работали в напряжённом режиме.В группе риска оказался частный сектор - чаще всего пожары происходили именно там. Несмотря на профилактические работы, основная причина - курение в нетрезвом состоянии . Статистика происшествий, по сравнению с прошлым годом, возросла - во Владимирской области произошло 70 возгораний, 5 человек погибли. Самый крупный пожар произошёл в ночь на 4 января в Собинке в многоквартирном доме. Из восьмидесяти жильцов в очереди на расселение остаются двадцать семь человек. Основная версия пожара - неполадки с электричеством. 5-го января произошло возгорание в Торговых рядах посёлка Мстёра Вязниковского района. Причина пожара -неисправная электропроводка. 6-го января уже в Гусь-Хрустальном в жилом доме загорелась квартира. Как оказалось, у погибшей 28-летней женщины был шанс спастись.Алексей Купин, начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области, полковник внутренней службы:- Одна основная версия в данном случае - неосторожность при курении. При этом тоже профилактические мероприятия проводились в рамках непосредственного обхода в декабре 20-го года. Она на этом пожаре смогла самостоятельно выйти из квартиры и пошла вверх по лестнице, потом, к сожалению, задохнулась. Если бы пошла вниз, к выходу из здания, то, конечно, были шансы.Другиепричины возгораний- неисправность электрооборудования, неправильная эксплуатация печей и дымоходов. Среди плюсов- из-за применения пиротехники пожаров в этом году не зафиксировано. Не обошлось без происшествий на воде. Уже в этом году в Гороховецком районе на рыбалке утонул пятидесятисемилетний мужчина.