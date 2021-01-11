Теперь преступнику грозит штраф, принудительные работы или колония на срок до двух лет.

Ковровские стражи правопорядка расследуют уголовное дело об умышленном вреде чужому имуществу. В полицию обратился владелец авто, который обнаружил на двери машины вмятины и разбитые стёкла.Как сообщает пресс-служба УМВД региона, ущерб превысил 77 тысяч рублей. Сотрудники ведомства опросили возможных свидетелей, изучили видеозаписи с камер и задержали 41-летнего местного жителя.Злоумышленник оказался знакомым потерпевшего. Подтолкнула его на преступление давняя неприязнь к собственнику транспортного средства. Теперь преступнику грозит штраф, принудительные работы или колония на срок до двух лет.